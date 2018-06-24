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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Özlü, oyunu Düzce’de kullandı Haberi

Bakan Özlü, oyunu Düzce’de kullandı Haberi

Bakan Özlü'nün oy kullanacağı okulun görüntüsü

Diktatörlük İslam Milletvekilliği Seçimleri Basın Mensupları Milletvekilliği 

-Bakan Özlünün gelişi
-Bakan Özlü'nün oy kullanması
-Bakan Özlü'nün açıklamaları

( DÜZCE -HD)-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü;-“Milletimizin terazisi doğru tartacak”-“ Türkiye’de zaman zaman diktatörlük var diyenler baksınlar. Seçim olan yerde diktatörlük olmaz”- “Türkiye seçimlerle kendisini yeniliyor” DÜZCE

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, oyunu memleketi Düzce’nin Çilimli İlçesi 1007 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada “Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugünde 24 Haziran’da milletimizin terazisi doğru tartacak” dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte geldiği Düzce’nin Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi 1007 nolu sandıkta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. “Yeni bir sistemin başlangıcı” Oy kullanma işleminin ardından çıkışta basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Bakan Faruk Özlü, Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi olduğunu belirterek “Burası benim köyüm ve ben burada oy kullanmayı tercih ettim. Türkiye seçimlerle kendisini yeniliyor. Bu seçim yeni bir sistemin başlangıcı, bütün Türkiye’de güzel bir seçim ortamı geçiyor. Türkiye’ye demokratik konularda sıkıntı var diyenler, Türkiye’de zaman zaman diktatörlük var diyenler baksınlar. Seçim olan yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler seçim olmayan yerlerde olur. Bunu çok örneği var. Türkiye demokrasiyi sindirmiş ve bunu çok güzel işleten tek İslam ülkesi. Hem Müslüman ülke hem demokrasiyi içine sindirmiş ve uygulayan tek ülke. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah saat 17.00’da sandıklar kapanacak. Bakacağız, aziz milletimiz her zaman doğru takdirlerde bulunur. Aklı selim davranır. Milletin terazisi her zaman doğru tartmıştır. Bugünde 24 Haziran’da milletimizin terazisi doğru tartacak” diye konuştu.
Bakan Faruk Özlü seçim sonuçlarını da Düzce’de takip edeceğini bildirdi. Ardından sandıkları gezdi.
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