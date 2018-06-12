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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Özlü, 'Gönül Sofrası' adıyla düzenlenen iftar programına katıldı - İZMİR

Bakan Özlü, 'Gönül Sofrası' adıyla düzenlenen iftar programına katıldı - İZMİR

Bakan Özlü, "Gönül Sofrası" adıyla düzenlenen iftar programına katıldı - İZMİR - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün iftar programının düzenlendiği alana gelişi - İftara katılanlardan detaylar - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün konuşmasıİZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bu seçim Türkiye için bir sistem değişikliğinin başlangıcı olacak olan bir seçim." dedi.
Özlü, Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı tarafından "Gönül Sofrası" adıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

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