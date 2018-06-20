Bakan Özlü: 'Gençliğimizin spora olan ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlıyoruz' - DÜZCE
Bakan Özlü: "Gençliğimizin spora olan ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlıyoruz" - DÜZCE - Bakan esnaf ziyareti - Bakan Özlü, amatör spor kulüplerine destek programı detaylar - Özlü'nün konuşması - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Açılan tesisler, yapılan yatırımlarda gençliğimizin spora olan ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlıyoruz"DÜZCE (AA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de spor anlamında ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, "Açılan tesisler, yapılan yatırımlarda gençliğimizin spora olan ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlıyoruz." dedi. Bir dizi ziyaret ve toplantı için kente gelen Bakan Özlü, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.Esnafı da gezen Özlü, kentteki yerel gazetelere ziyarette bulundu.Daha sonra Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen amatör spor kulüplerine destek programına katılan Özlü, kentte 73 amatör spor kulübüne toplam 131 bin lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.
Kente son 10 yılda 22 yeni spor tesisi kazandırıldığını, bu tesislerin toplam bedelinin 50 milyon lira olduğunu belirten Özlü, "Türkiye'de spor alanında ciddi yatırımlar yapılıyor. Açılan tesisler, yapılan yatırımlarda gençliğimizin spora olan ilgisinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlıyoruz. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' ilkesi doğrultusunda sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Yaklaşık 3 yıldır kentin her türlü projesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlatan Özlü, bugün bazı kulüplere destek verdiklerini fakat almayan spor kulüpleri de olduğunu, destek alamayan kulüplerle ilgili çalışma yapacaklarını aktardı.Bu çalışmayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüteceğini bildiren Özlü, "Bakanlığımızda da bir arkadaşımız bunu takip edecek. İnşallah en kısa süre içerisinde eksikliklerin tespiti ve temini konusunda çalışmalar yürütülecek. Düzce 'ye büyük bir spor kompleksi kazandırma yönünde gayretlerimiz var. Eski ve yeni spor bakanımızla konuyu istişare ettik. İnşallah bu projemizi yakın zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Özlü, konuşmanın ardından Düzce Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık'a Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 131 bin liralık nakdi yardımın temsili çekini verdi.