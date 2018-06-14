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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özlü: 'Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: 'Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek' - ANKARA İzle

Bakan Özlü: "Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek" - ANKARA - Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşmasıANKARA - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,Tech - InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'ne katıldı .(1)

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