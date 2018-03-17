Bakan Özlü, dereceye giren güreşçilere madalya verdi - DÜZCE
- Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün gelişi, açılış - Madalya töreni - Bakan Özlü'nün konuşmasıBakan Özlü dereceye giren güreşçilere madalya verdiDÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce 'de gerçekleştirilen Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda dereceye giren sporculara madalya verdi.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Özlü, Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Spor Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından kampüs içerisindeki salonları dolaşarak, spor alanları çevresinde yapımı devam eden diğer yatırımlar hakkında Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Özlü, spor salonunda devam eden Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları'nı izledi.Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalyalarını veren Bakan Özlü, tüm sporculara başarılar diledi.