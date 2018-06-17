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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Özlü, bayram şölenine katıldı - DÜZCE

Bakan Özlü, bayram şölenine katıldı - DÜZCE

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katıldığı programlardan detaylarBakan Faruk Özlü, bayram şölenine katıldı - Düzce 'de bulunan Bakan Özlü, sünnet düğünlerine de iştirak ettiDÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce 'de geleneksel bayram şenliğine katıldı.
Bakan Özlü, bayram ziyaretleri kapsamında geldiği Gümüşova ilçesine bağlı Dereköy'de geleneksel bayram şenliğine iştirak etti. Özlü, burada tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.Şenliğin ardından Bakan Özlü, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ın oğlu Eymen Ercan'ın sünnet düğününe katıldı.
Daha sonra AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu'nun oğlu Ömer Kuşçuoğlu'nun da sünnet törenine de iştirak eden Bakan ve eşi Onur Özlü, Kuşçuoğlu ailesini tebrik etti, Ömer Kuşçuoğlu'na hediye verdi.Bakan Özlü'ye, ziyaretlerinde AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin eşlik etti.

Sünnet Düğünü Sünnet Töreni 

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