-Bakan Özhaseki'nin konuşması

-Dereceye girenlere diplomalarının verilmesi



( KAYSERİ ) Bakan Özhaseki: "Sapkın grupların içerisinde ilahiyat mezunu çok azdır"- ERÜ İlahiyat Fakültesinde mezuniyet sevinci KAYSERİ



- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi'nde 400 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuranı Kerim tilaveti ve tanıtım videolarının ardından devam eden törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven; huzurlu, mutlu, insanlığın barış içerisinde yaşadığı ve hakkın, hukukun haklim olduğu dünyanın mezun olan öğrencilerle inşa edileceğini ifade ederek, "Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 60-65’ini kız öğrenciler oluşturuyor. Bu da bize gelecek için büyük bir ümit vaat ediyor. Çünkü bu kızlarımız inşallah çocuklarımızın, gelecek nesillerin yetişmesine de büyük katkı sağlayacaklar. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi bir araştırma üniversitesi, Türkiye’de 10 araştırma üniversitesinden birisi, Anadolu’daki tek araştırma üniversitesi. 40 yıllık geçmişi olan bir üniversite. Bazı okulların ilahiyat, tıp fakültesi gibi üniversiteden biraz daha yaşlı olabilirler ama üniversite 40 yaşında, tam olgunluk yaşında. Üniversiteler tarihi açısından da genç bir yaşta. Böyle bir yaşa rağmen büyük başarı göstermiş üniversite, dünya sıralamalarında da çok önemli bir yerde yer alan bir üniversite. Bu anlamda da bu üniversiteden mezun olmak da ayrı bir mutluluk olduğunu düşünüyorum sizler için. Erciyes Üniversitesi’nin her fakültesinden mezun olanların bu ülkeye katacağı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Biz sağlıkçılar olarak ülkenin sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağız, fen bilimleri ve mühendislik alanlarından mezun olanlar bilimsel çalışmaları ve teknolojinin gelişimiyle büyük Türkiye’nin inşası için gayret gösterecekler. Ama daha da önemlisi belki de sizlere düşen görev. Çünkü sadece bu ülke değil insanlığın maneviyatının inşasının görevi de sizlere düşüyor. İnşallah hep beraber huzurlu, mutlu, insanlığın barış içerisinde yaşadığı ve hakkın, hukukun haklim olduğu bir dünya sizlerle inşa edilecek" dedi.

Mezuniyet törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise gerçek ilim adamlarının kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, “Eğitimden kastımız elbette ki sadece maddi eğitim değil, manevi eğitim. Eğer manevi eğitim doğru bir şekilde verilmezse başımıza FETÖ gibi belalar çıkıyor. Dinimizin aslı Kuran’a, Hz. peygamberimizin uygulamalarına dayanıyor. Dinin aslı Kuran ve sünnettir. Eğer buradan çıkıp da oturup bir yerde fetva verip ‘Ben rüyamda gördüm’ diyerek herkesi kandıran sonra da dinin hiçbir şekilde rıza göstermeyeceği amellerle insanları ortaya çıkaran sahtekarlar, sapkınlar olursa Allah korusun bu toplumun başına bela olarak dönüyor. Dikkat ederseniz o sapkın grupların içerisinde imam hatip, ilahiyat mezunu çok çok azdır. Dini bilmeyenler vardır, o gitmiştir ağabeyine teslim olmuştur, uydurduğu yalanlara inanmıştır sonra da ortaya çıkmış milletin başına bela olmuştur. O yüzden ilahiyatlarımızın, gerçek ilim adamlarımızın da kıymetini bilmeliyiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bölümü derece ile bitiren öğrencilere diploma ve hediyelerini takdim etti. ERÜ İlahiyat Fakültesinde 400 öğrenci kep atma sevincini yaşadı. (TB-SK)

