Bakan Özhaseki: “Devletin gönderdiği paraları çalıp Kandil’e göndermeye çalışan ahlaksızlar var”

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Devletin gönderdiği paraları çalarak Kandil’e göndermeye çalışan ahlaksızlar var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretler için geldiği Kırşehir'de, Kırşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Kendi kendine bizim İller Bankasından gönderdiğimiz kaynakları devletin, kendi imkanları içerisinde kıt kanaat gönderdiği paraları çalıp Kandil’e göndermeye çalışan ahlaksızlar var. Üzülerek söylüyoruz bunlarda ne yazık ki var. İşte böyle bir ortam içerisinde seçimle iş başına elmiş belediyelerin hepsi eğer iyi niyetli ise bizim tarafımızdan takdir ediliyor destek görüyor. Ve sonuna kadar da yanında duruyoruz. Değilse bir türlü hesabını soruyoruz onun işte öyle günlerinde içerisindeyiz”dedi.

21 yıla yakın Belediye Başkanlığı yaptığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Az-çok şehirleşme bunun geçmişi ve geleceği önümüzdeki dönemde de neler yapılacağı hususunda bir bilgim var çok şükür. Allah kimseyi gurur sahibi etmesin ama en azından bu konuları da bildiğimi söyleyebiliyorum. İmar ve daha sonra kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı ile ilgili çok uzun bir torba yas hazırladık. Neredeyse yüz madde, bunun en son parçası da imar barışı diye eklediğimiz yapı kayıt belgesiyle ilgiliydi. Fakat bir anda seçim kararı alınmış olması bütün planlarımızı alt-süt etti. O zaman meclis kapanmadan birkaç gün önce mecburen getirip sadece yapı kayıt belgesini görüşebildik. Onun dışında ki asıl milletin beklediği imarla ilgili herkesin şikayetçi olduğu konular mevzuattaki aydınlatmalar kentsel dönüşümü nasıl daha hızlı yaparız konusunda ki bir çok soruya cevap veren yasa taslaklarının hepsi beklemiş oldu. Bir milyonu aştık. Müracaatları aldık ve devam ediyor. Bütün illerden bu konuyla ilgili sorular geliyor ve bizlerde takip ediyoruz. Vatandaşın kimseye gitmesine gerek yok. İnternet üzerinden bu müracaatlarını yapabilirler yoksa bizim il müdürlüklerine gelip yapabilirler. Bu para toplanıyor. 30-40 milyar gibi inşallah bir para toplanacak. Bu kadar parayı ne yapacağız? Maliyenin genel bütçesi içerisinde kaybolup gidecek bir kaynak olarak mı bakacağız? Hayır öyle değil, belediyelerimiz kentsel dönüşüm işine girdiklerinde sıfır faizli TL olarak para vereceğiz” diye konuştu.



