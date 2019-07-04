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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması - CENEVRE

Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması - CENEVRE

- Toplantı salonundan detaylar - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklamalarıCENEVRE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini, müzakerelerin sürdürülmesini isterse size şunu garanti edebilirim ki bu olmayacak." dedi.

Müzakere Uluslararası İsviçre 

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