Bakan Osman Aşkın Bak: “Bağcılar önemli sportif tesislere kavuşuyor”

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( İSTANBUL -HD)- Bakan Bak, Bağcılar’da top sektirip ok attı İSTANBUL



- Bağcılar Belediyesi 15'inci Yaz Spor Okulları Sezon Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Bak, “Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizlere önderlik yapıyor. ‘Tesisler yapın, gençlerimiz sokaklarda değil tesislerde olsun’, diye talimat verdi” diye konuştu.

Bağcılar’ın önemli sportif tesislere kavuştuğunu da kaydeden Bakan Bak, açılışta Yaz Spor Okulu öğrencileriyle top sektirdi, ok attı. Bağcılar Belediyesi’nin 15. Geleneksel Yaz Spor Okulları Sezon Açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı törenle yapıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aydın Bak, 23 bin öğrencinin Yaz Spor Okullarında değişik branşlardaki sportif faaliyetlere katılacağını ifade etti.

Bak, “Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizlere önderlik yapıyor. ‘Tesisler yapın, gençlerimiz sokaklarda değil tesislerde olsun’, diye talimatı verdi” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ekibiyle birlikte önemli sportif faaliyetlerde bulunduğunu da belirten Bakan Bak, ayrıca Göztepe Mahallesi’nde de bir spor kompleksi inşa ettiklerini sözlerine ekledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise ilçenin 26 yılda sportif anlamda da önemli mesafe aldığını belirtti.

“Bağcılar artık sporla da anılıyor” Bağcılar’ın genç bir nüfusa sahip olduğunu da hatırlatan Çağırıcı, ilçenin adının artık sporla da anıldığını ifade etti.

9 tane Kapalı Yüzme Havuzu, 7 halı saha, kapalı spor salonları ile Mahmutbey Stadı’nın spora hizmet verdiğini belirtti.

Yaz Spor Okullarına ilginin de arttığına dikkat çeken Çağırıcı 23 bin öğrencinin 6 gün boyunca futbol, voleybol ve basketbol branşlarında 100‘ü aşkın beden eğitimi öğretmeninden eğitim alacağını kaydetti.

Çağırıcı, “Eğitimlerimiz Mahmutbey ve İSTOÇ stadı, halı sahalar, spor salonları, okul bahçeleri olmak üzere tam 27 noktada devam edecek” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Bakan Bak, Yaz Spor Okulu öğrencileriyle top sektirirken Bilgi Evleri öğrencileriyle de ok atışı yaptı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı.



