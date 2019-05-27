Bakan Murat Kurum, “Kağıthane’de bu sene içerisinde de inşaat sürecini başlatacağız” Video

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesinde istinat duvarının yıkılması sonrasında yaşanan olayla boşaltılan bina sakinleriyle iftar sofrasında bir araya gelerek yaptığı konuşmada, “Tahliyelerin yapılmasıyla birlikte 950 konutluk bir projeyi tamamlayacağız. Bu sene içerisinde de inşaat sürecini başlatacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yahya Kemal Mahallesinde istinat duvarının yıkılması sonrasında boşaltılan binalardaki oturan ailelerle Kağıthane Belediyesinin düzenlediği iftar programında buluştu. Yahya Kemal Beyatlı Spor ve Kültür Merkezindeki iftara Bakan Kurum’un yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kentsel dönüşüm ile ilgili konuşan Bakan Kurum, İstanbul’da yapılacak 5 senelik eylem planını önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacaklarını belirtti.

“42 bin metrekarelik alanda ilk etapta gerçekten yapılan çalışmalarda vahim bir tablo var” İftar sonrasında konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “22 Nisan günü istinat duvarının yıkılması sonucu toprak kayması oldu ve bir binanın çökmesinin hemen ardından sonrada sahada çalışmalarımızı başlattık. O günden beri sahada değerli kardeşlerim hem valiliğimiz, hem Kağıthane Belediye Başkanımız ve ekibimiz, aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla alakalı bütün birimler o olay olduğu andan itibaren halen sahadalar. İnşallah o mutlu huzurlu yeni yuvalarınıza geçene kadar da yanınızda olacaklar. İstinat duvarının çökmesinden sonra sahada incelemeler yaptık ve 42 bin metrekarelik alanda ve 176 binanın bulunduğu bölgeye kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirledik. Bu günde bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde 98 tane riskli yapı tespitini tamamladık, bugüne kadar da 19 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Çalışmalarda 98 hane tespiti yapıldı. Bu binalarında durumları çok iç açıcı değil, tespiti tamamlanan binalarda tahliye sürecimiz devam ediyorum. Afet Yönetim Merkezimizi açtık ve vatandaşlarımıza hem taşınma hem de kira yardımı vermek suretiyle onları yeni yuvaları yapılan kadar misafir ediyor olacağız. 42 bin metrekarelik alanda ilk etapta gerçekten yapılan çalışmalarda vahim bir tablo var. Bu binalara hem depremsellik açısından hem güvenlik açısından baktığımızda binaların durumu çok iç açıcı değil. Biz ilk etapta belediyemize belirli kaynaklar aktararak vatandaşlarımıza kira desteği sağladık, hem de tahliyesini yaptığımız vatandaşlarımızın mağdur olmalarını engellemiş olduk” dedi.

“Bu sene içerisinde de inşaat sürecini başlatacağız” Yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Bakan Kurum, “Yıkımlarımız devam ediyor, bu yıkımların bitmesine müteakip, o alanın boşaltılmasıyla toplu konut idaresi başkanlığımız projelerini çalışıyor. Zemin artı dördü, zemin artı beşi geçmeyecek şekilde, sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yatay şehirleşmeyle, mahalle kültürünün yaşatılacağı sizin yine aynı yerinizde yaşayacağınız, hiçbir şekilde bağlı olamayacak şekilde burada yeni yaşamınıza devam edeceğiniz süreçte kentsel dönüşüm projeleri başlattık. Tahliyelerin yapılmasıyla birlikte 950 konutluk bir projeyi tamamlayacağız. Bu sene içerisinde de inşaat sürecini başlatacağız. Yapacağım projeyi yerinde ve gönüllü dönüşüm yapacağız. Sizlerle bugün aynı sofrayı paylaştığımız, bir olduğumuz, ekmeğimizi bölüştüğümüz süreçte, aynı şekilde omuz omuza bu projeyi tamamlayacağız. Gerçekten sizin hak ettiğiniz bir şekilde en güzel yuvalarınıza yerleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

”Kartal’da yatay mimariyle yaptığımız projelerimizi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” Kartal’daki kentsel dönüşüm sürecine değinen Bakan Kurum, “Benzer bir olayı Kartal’da yaşamıştık, 21 canımız gitmişti. O alanda da çok hızlı bir şekilde eski binaları tespit ederek, yıkım çalışmalarını tamamladık. Olaydan 48 gün sonra mahallemizin temeli atıldı, Allah izin verilirse ben 12’nci ay demiştim ama Toplu Konut İdaresi Başkanımız daha erken biteceğini söylüyor. İnşallah o projeleri bitirip, yatay mimariyle yaptığımız projelerimizi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Kağıthane’mizi Yahya Kemal Mahallemizi çok yakından takip ediyor. İki ilçemizde de örnek projeler yapılmasını istiyor. Bizde sizlerle birlikte bu projelerimizi yapacağız. Sizlerin mutlu olması için her şeyi yapacağız ve sizlerin hayır duasını alacağız” şeklinde konuştu.



