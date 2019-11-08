Bakan Kurum, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi - BURSA
- Bakan Kurum'un dikey kalkış ve iniş yapabilen drone ile ilgili bilgiler alması - Bakan Kurum'un yapımı devam eden millet bahçesini incelemesi - Çocuklarla fotoğraf çekilmesi - Bakan Kurum'un gazetecilere açıklamasıBURSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa 'da yapımı devam eden millet bahçesini inceledi. Bakan Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım