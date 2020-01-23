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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum'un acı günü

Bakan Kurum'un acı günü

Bakan Kurum'un taziyeleri kabul etmesi

Cenaze Cenaze Namazı Kalp Yetmezliği Irak 

-Bakan Turhan'ın gelişi
-Bakan Soylu'nun gelişi
-Cenazenin getirilişi
-Cenaze namazından görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vefat eden amcası Hanifi Kurum, Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 81 yaşındaki amcası Hanifi Kurum kalp yetmezliği rahatsızlığı sonucunda hayatını kaybetti. Bakan Kurum amcasının vefat haberinin ardından memleketi Konya'ya geldi. Bakan Kurum, Karapınar ilçesi Akçayazı mahallesinde bulunan Karapınar Muhtarlık Konağında taziyeleri kabul etti. Bakan Kurum'u bu acı gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yalnız bırakmadı. Akçayazı Köyü Yeni Yayla Camisinde kılınan ikindi namazını müteakip Hanifi Kurum için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazının ardından Hanifi Kurum dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Bakan Kurum taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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