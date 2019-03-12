Bakan Kurum: 'Ülkemizde istihdamın yüzde 15'ine yakını inşaat sektörü üzerinden gerçekleşiyor ' - PARİS
Bakan Kurum: "Ülkemizde istihdamın yüzde 15'ine yakını inşaat sektörü üzerinden gerçekleşiyor " - PARİS - Gayrimenkul fuarının açılışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları PARİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarının (MIPIM) açılışında konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım