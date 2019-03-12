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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Ülkemizde istihdamın yüzde 15'ine yakını inşaat sektörü üzerinden gerçekleşiyor ' - PARİS

Bakan Kurum: 'Ülkemizde istihdamın yüzde 15'ine yakını inşaat sektörü üzerinden gerçekleşiyor ' - PARİS

Bakan Kurum: "Ülkemizde istihdamın yüzde 15'ine yakını inşaat sektörü üzerinden gerçekleşiyor " - PARİS - Gayrimenkul fuarının açılışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları PARİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarının (MIPIM) açılışında konuştu.

Gayrimenkul İnşaat Sektörü Gayrimenkul Fuarı 

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