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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Türkiye olarak ulusal koşullarımız ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ediyoruz' - KATOVİÇE

Bakan Kurum: 'Türkiye olarak ulusal koşullarımız ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ediyoruz' - KATOVİÇE

Bakan Kurum: "Türkiye olarak ulusal koşullarımız ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ediyoruz" - KATOVİÇE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıKATOVİÇE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Polonya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı Bakanlar Üst Düzey Oturumu’nda konuştu.

İklim Değişikliği Taahhüt Kabil Kabiliyet 

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