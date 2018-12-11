Bakan Kurum: 'Türkiye olarak ulusal koşullarımız ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ediyoruz' - KATOVİÇE
Bakan Kurum: "Türkiye olarak ulusal koşullarımız ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ediyoruz" - KATOVİÇE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıKATOVİÇE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Polonya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı Bakanlar Üst Düzey Oturumu’nda konuştu.