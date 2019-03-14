Bakan Kurum: '(TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi) Bugün itibariyle başvuru sayısı 160 bini aştı' - İSTANBUL
Bakan Kurum: "(TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi) Bugün itibariyle başvuru sayısı 160 bini aştı" - İSTANBUL - Salondan detaylar - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi - Detaylar - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Buluşmaları" programına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım