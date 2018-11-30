Bakan Kurum: “Süleymaniye, İstanbul’un yeniden göz bebeği haline gelecek” Haberi

-Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in konuşması

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konuşması

-İlk harcın dökülmesi

-Projenin tanıtım videosundan görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Süleymaniye Yenileme Projesi 1'inci etap başlama töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşti. Projenin 1'inci etap maliyetinin 2 Milyar 900 milyon TL olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Süleymaniye, İstanbul’un yeniden göz bebeği haline gelecek” dedi.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması ve yenileme projeleriyle tarihi eserleri yarınlara taşıyabilmek adına 1'inci etabına başlanılan ‘Süleymaniye Yenileme Projesi’nin başlama töreni yapıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Ak Parti Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları, Kiptaş genel müdürü İsmet Yıldırım, Katarlı proje ortakları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Katarlı proje ortağıyla birlikte yürütülen projenin 1'inci etabı için ilk harç döküldü. “Fatih’imizin diğer 17 bölgesi de Süleymaniye gibi yeniden ihya edilecek” Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Burada gayret sahibi olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün paydaşlara canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Fatih’imizin diğer 17 bölgesi de Süleymaniye gibi yeniden ihya edilecek. Kültürümüz asıl kaynağında nevşünema bulacak ve kıyamete kadar payidar olacaktır” dedi.

“330 tescilli bina olduğu gibi eski haliyle ve o malzemelerden yapılacak” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuşmasında, “Geçmişte olduğu gibi görüntüsüyle şekliyle şemaliyle Osmanlı dönemindeki bizim mimari tarzımızı yansıtmasıyla bu konutlar da ortaya çıkarılacak. Yani, o dönemde mimari anlayışımız neydi ? Ahşap konutlardı. İnşallah aynısı yapılacak. 330 tescilli bina olduğu gibi eski haliyle ve o malzemelerden yapılacak. Yine ilk etapta yaklaşık 370 yeni yapılacak bina da 330 tescilli bina ile uyumlu halde olacak. O uyumla birlikte bu binaların şekline, kullanılan malzemesine geçmişte bizim mimari anlayışımızı kültümüzü yansıtsın diye özen gösteriliyor” şeklinde konuştu.

“Süleymaniye’nin etrafında o kültürü yaşatmak için ‘Biz yeteriz’ diyoruz” Başkan Uysal, “1'inci etabı başarıyla devamında da 5'inci etabın tamamını başarıyla ortaya koyarız. Tekrar belki Süleymaniye Camii'ni yapmak için bir Kanuni Sultan Süleyman, bir de Mimar Sinan gerekli ama Süleymaniye’nin etrafında o kültürü yaşatmak için ‘Biz yeteriz’ diyoruz. İnşallah onu tekrar ayağa kaldırırız” diye konuştu.

“Yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Bu dönüşümlerle birlikte yaklaşık 8 buçuk milyar TL bakanlık olarak kaynak aktardık” dedi.

“Stratejimiz; ecdadımızın bize bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek” Bakan Kurum, “ Dönüşümle alakalı strateji çizelim diyoruz ya. Aslında strateji belli. Ecdadımızın bize bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek. Medeniyetimiz, Süleymaniye Cami, etrafında medreseler, konutlar, yerleşim alanları yapmış. Bize doğruyu bir şekilde tarif etmiş. Biz de bu doğrudan hareketle yeni kentsel dönüşüm projelerinde yatay mimari anlayışıyla ülkemizde dönüşmesi gereken 5 milyon konutu çok hızlı bir biçimde bütün şehirlerde buna ilişkin bir kentsel dönüşüm planı yaparak plan çerçevesinde il bütününde yapacağız. O plana da tüm ilçelerimiz, büyükşehirlerimiz, ülke genelinde bakanlık olarak biz o plana uyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz” dedi.

“İlk etabın maliyeti de 2 milyar 900 milyon TL” Bakan Kurum, “Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde ki 700 bağımsız birim ve ilk etabın maliyeti de 2 milyar 900 milyon TL. Günümüzde artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bu proje gerçekleşince de İstanbul zaten dünyanın göz bebeği, Süleymaniye projesi de yapıldığı zaman Süleymaniye'de İstanbul’un yeniden göz bebeği haline gelecek” dedi

