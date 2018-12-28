Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum 'sıfır atık' logolu bez çanta dağıttı (2) - TRABZON

Bakan Kurum 'sıfır atık' logolu bez çanta dağıttı (2) - TRABZON

Bakan Kurum "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı (2) - TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması - Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi - Kurum'un çanta dağıtması - Kurum'un pazar esnafıyla diyaloglarıTRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon 'da pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.
Bakan Kurum, beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerle şehir merkezinde incelemelerde bulundu.Çömlekçi Mahallesi ile Zağnos ve Tabakhane vadilerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Kurum, Ustaoğlu ve Gümrükçüoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kurum, tarihi Ortahisar Mahallesi'ndeki çeşitli binalarda yapılan restorasyonlar ile şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını da inceledi.Bakan Kurum, daha sonra Pazarkapı Mahallesi'nde yöre kadınlarının kendi ürettikleri doğal ürünleri sattıkları pazarı gezdi.Kurum, burada esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara, 1 Ocak 2019'dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecek "sıfır atık" logolu bez çanta dağıttı.
Vatandaşlardan plastik poşet kullanmamalarını isteyen Kurum, uygulama ve plastik kullanımının doğaya verdiği zarara ilişkin bilgi verdi.Kurum'un çanta verdiği pazarcı kadınlardan birinin, "çantanın içi boş" demesi gülüşmelere neden oldu.Pazar esnafının talep ve sorunlarını da dinleyen Kurum, kentte yapılacak yeni pazar yerinin vatandaşın taleplerine uygun şekilde inşa edileceğini ve pazarcıların mağdur edilmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum ayrıca, İnönü Mahallesi'nde millet bahçesine dönüştürülecek alanda da incelemelerde bulundu.

Çevre Kirliliği Restorasyon Alışveriş Doğal Ürün Pazar Esnafı 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı