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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum: “Şehrin siluetine zarar veren projelere gereken yapılacak”

Bakan Kurum: “Şehrin siluetine zarar veren projelere gereken yapılacak”

Yıldırım belediye kentsel dönüşüm binası ziyareti

Toplantı Hayvan Barınağı Bakanlık Öğrenciler Sokak Hayvanları 

-Hayvan barınağından detaylar
-Bakan Murat Kurum ile röportaj
-Bakan Murat Kurum'un ağaç dikmesi
-Köpeklere yemek vermesi
-Mama makinesine plastik atılması

( BURSA )- “Sıfır atık’ projesi tüm Türkiye’ye yayılacak”- “Eski Atatürk Stadyumu ‘Millet Bahçesi’ olacak” BURSA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehrin siluetine zarar veren projelere ilişkin gereken neyse yapılacak” dedi.
Bakan Kurum, eski Atatürk Stadı’nın ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını dile getirirken, Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sıfır atık’ projesinin de Türkiye’ye yayacaklarını ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Kurum, ardından belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm merkezlerini ziyaret eden Kurum, Panorama 1326 Müzesi’ni de gezdi. Bakan Kurum’un son durağı Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Doğal Yaşam Merkezi oldu. Burada öğrencilerle yaprak toplayarak kompost gübre yapımı hakkında bilgi alan Kurum, sahipsiz sokak hayvanlarını da miniklerle besledi. “Kentsel dönüşüm gönüllülük esasına göre yapılacak” Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün Bursa’da valimiz, belediye başkanlarımızla şehrin sorunlarını tartıştık. Kentsel dönüşüm bizim için büyük bir önem arz ediyor. Kentsel dönüşümü yoğunluk artışı ile değil, mevcutta yerinde dönüşümle, vatandaşın gönül esasına dayalı yapmak istiyoruz. Bu yaptığımı dönüşümler tartışılır değil, gerçekten herkesin memnun olduğu projeler olmalıdır. Bu noktada ilçe belediye başkanları ile birlikte kararlar aldık. İlçelerinde projeleri bu yönde uygulayacaklar. Şehrin siluetine zarar veren projelere ilişkinde gereken neyse yapılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz geleceğimize çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Zaten Bursa’da bir bütünlük, birliktelik var. Bizde bakanlık olarak bu bütünlüğe destek vereceğiz” dedi.
“Doğal ortamda kompost gübre yapıldı” Eski Atatürk Stadı’nın ‘Millet Bahçesi’ olacağını dile getiren Kurum, “Şehirdeki eski stadyumun olduğu yeri Millet Bahçesi yapma noktasında bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve sahadaki uygulamayı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mız (TOKİ) yapacak. Orada da şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını gidereceği bir Millet Bahçesi projesi yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız. Tarihi kent Bursa yine bu kültürünü, mirasını gelecek nesillere aktaracak” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sıfır atık’ projesinin tüm Türkiye’ye yayacaklarını belirten Kurum, “Sıfır Atık projesini uygulamasını yerinde gördük. Bu da hayvan barınağında Türkiye’de ilk defa uygulanan bir projedir. Sıfır atık projesi kapsamın gençlerimizle atıklarımızı doğal ortamda kompost haline getirdik. Belediyemiz sağ olsun bu atıklarla ilgili bir makine üretmişler. Oradan atıkları atınca sokak hayvanlarının beslenmesi için yem veriyor. Burada çocuklarımızla birlikte sokak hayvanlarını besledik. Bu bilinci yerleştirmek, gençlerimize aşılamak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimiz bugünden daha iyi olacak. Bizde bakanlık olarak sıfır atık projesini tüm Türkiye’ye yayacağız. Bu sayede ciddi gelirler elde edeceğiz. Yıllık 12 milyar TL kazançtan söz ediyoruz. Bursa’da aldığımız kararlarla sahada bir an önce uygulamalarını yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.
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