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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir zillet ittifakı var' - İSTANBUL

Bakan Kurum: 'Seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir zillet ittifakı var' - İSTANBUL

Bakan Kurum: "Seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir zillet ittifakı var" - İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Buluşmaları" programına katıldı.

Zillet 

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