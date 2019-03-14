Bakan Kurum: 'Seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir zillet ittifakı var' - İSTANBUL
Bakan Kurum: "Seçim bölgelerine göre kabuk değiştiren bir zillet ittifakı var" - İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Buluşmaları" programına katıldı.
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