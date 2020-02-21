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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum: “Riskli binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatıyoruz”

Bakan Kurum: “Riskli binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatıyoruz”

Bakan Kurum’un açıklaması

Strateji Belediye Başkanlığı Toplantı Bakanlık Basın Mensupları 

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( İSTANBUL - DETAY)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da belediye başkanlarıyla bir araya geldi İSTANBUL

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Ağır hasarlı diyebileceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında basın mensuplarına alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunuldu. Yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden bakan Kurum, “Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçe başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantıda İstanbul’da kentsel dönüşümde 2012'de başlattığımız süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde, ağır hasarlı diyebileceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz. Başkanlarımızla bakanlık olarak Elazığ ve Malatya’da yaptığımız çalışmaları hepimize yol göstermesi açısından paylaştık. Oradaki tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul’da da daha iyisini daha güzelini daha hızlısını yapacak irade ve kararlılığı ortaya koymuş olduk” dedi.
“Dönüşüm sürecini daha hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz” “Kartal’da Yeşilyurt apartmanın yıkılması sonrası 81 valiliğimize genelge göndererek acil öncelikli alanların tespitinin yapılarak bakanlığımıza iletilmesini istemiştik” diyen Bakan Kurum, “Belediyelerimizin çalışmaları bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı devam ediyor. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlığımızda da süratli şekilde belgeleri tamamlayarak İstanbul’un bütününde kentsel dönüşüm süreci yürütecek adımları ve hamleleri atacağız. Bakanlığımız bünyesinde komisyon kurulmasına karar verdik. Komisyon içerisinde sivili toplum örgütlerimiz, İBB temsilcisi, ilçe belediye temsilcileri valimiz hep birlikte tek bir duruş göstererek vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkararak sağlam güvenli konutlara oturmalarını sağlamak için dönüşüm sürecini daha hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon vatandaşlarımız mağdur etmeyecek hızlı şekilde dönüşüm sürecini yapacak” ifadelerini kullandı. (ÖY-
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