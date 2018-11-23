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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum, Kapadokya’da incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kapadokya’da incelemelerde bulundu

BAKAN KURUM NEVŞEHİR'DE İNCELEMELERDE BULUNMASI

İlham Bakanlık 

-BAKAN KURUM'UN KAPADOKYA'DA İNCELEMELERDE BULUNMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’de temas ve incelemelerini devam ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu incelemede Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum Nevşehir’de yapmış olduğu incelemelerin ardından ise Uçhisar ve Göreme beldelerinde incelemelerde bulunurken burada yapılan çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya’da yapmış olduğu ziyaretlerin ardından Nevşehir’den ayrılmak üzere Kapadokya Havalimanına hareket etti.
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