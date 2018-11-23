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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Kapadokya’da 110 kaçak yapı bulunuyor” Haberi

Bakan Kurum: 'Kapadokya’da 110 kaçak yapı bulunuyor” Haberi

BAKAN KURUM'UN NEVŞEHİR VALİLİĞİ ZİYARETİ

İlham Kaçak Yapı Suç Duyurusu Yalan Beyan Avcılık 

-BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR ) Bakan Kurum: "Kapadokya’da 110 kaçak yapı bulunuyor” - "Kaçak yapıların tamamı yıkılacak” NEVŞEHİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kapadokya’da 110 kaçak yapının bulunduğunu ve bu kaçak yapıların tamamının yıkılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’tan bilgiler alırken valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, "Nevşehir’de İmar Barışı kapsamında yaklaşık 37 bin 500 vatandaşımız İmar Barışı'na başvurmuş. Arkadaşlarımızın tespitleri neticesinde şu an 110 tane İmar Barışı'na dahil olmayan yapılar var. Bunlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bunların yıkım işini Nevşehir Valiliğimiz gerçekleştiriyor. Şunu da ifade etmek isterim ki biz hiçbir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra ne Nevşehir’de ne de Türkiye’nin hiçbir ilinde kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim bu turizm alanlarını kimsenin mahvetmesine kimsenin işgal etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu tespit ettiğimiz kaçak binaların da yıkımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kapadokya’da 110 kaçak binanın bir kısmı yalan beyan ile başvur yaparken bir kısmı da hiç başvuru yapmamış. Biz yalan beyanla ilgili savcılıklarımıza suç duyurularında bulunduk” diye konuştu.

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