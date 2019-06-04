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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı

Kent protokolü ve Bakan Kurum'un bayramlaşması

Bayramlaşma Öğrenciler 

-Mevlana sevgi evine ziyaret ve çocuklarla bayramlaşma
-Bakan Kurum’un yaşlılara karanfil dağıtması

( KONYA ) KONYA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya protokolü ve vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet çocuk bakımevi ve huzurevini de ziyaret etti. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ederek bayramlaştı. Buradaki programın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bayramlaşan Bakan Kurum bir süre öğrencilerle sohbet etti. Kurum, buradan Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaşlılara karanfil dağıtıp bayramlarını kutladı.
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