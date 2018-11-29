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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum: '(Gayrimenkul satışında yeni dönem) Uygulamayı, önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız' - ANKARA Haberi

Bakan Kurum: '(Gayrimenkul satışında yeni dönem) Uygulamayı, önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız' - ANKARA Haberi

Bakan Kurum: "(Gayrimenkul satışında yeni dönem) Uygulamayı, önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız" - ANKARA - Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı."(Tapuların gerçek değer üzerinden verilmesine ilişkin düzenleme taslağı) Bitmesine müteakip bir pilot uygulama ile geçeceğimiz, iki şehrimizde, ilçelerimizde pilot uygulamalarını gerçekleştireceğimiz, taşınmazların gerçek değer üzerinden satışına ilişkin uygulamayı, inşallah önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız"

Allah 

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