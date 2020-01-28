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( MALATYA ) Bakan Kurum: "En geç Şubat ayı sonu Mart ayı başı gibi yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"-"Bu süreçte vatandaşlarımıza hem kira yardımı, hem taşınma yardımı valiliğimiz koordinasyonunda verilecek"-"Yapmış olduğumuz hasar tespit neticeleri sonucunda Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık binamızın olduğu, yine 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı binalarımızın olduğu tespitini yaptık"-"İlçe merkezimizde 145 tane ağır hasarlı binamız var" MALATYA



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğanyol'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



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