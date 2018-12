Bakan Kurum:'Dicle'de taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız konuyu yakinen birebir takip ediyor' Haberi

- Dicle Barajı hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız birebir konuyu takip ediyorlar. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız konuyu yakinen birebir takip ediyor.” dedi.

Bir dizi temel atma ve inceleme için Antalya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk durağı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.Burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçe belediye başkanları , AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer tarafından karşılanan bakan Kurum, şeref defetirini imzaladıktan sonra kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemliği çerçevesinde bakanlığı ilgilendiren projeleri görüşmek için Antalya’ya geldiklerini belirten Bakan Kurum, Antalya’nın bu sene 11 milyon turisti ağırladığını söyledi.



Turizm şehri Antalya’nın sanayi ve istihdam sağlayan, tarımla ülkeyi kalkındırdığını kaydeden Bakan Kurum, “O nedenle belediye başkanımız, ekibimiz, ilimiz valimiz özveriyle çalışıyorlar. Antalya’nın sorunlarını Ankara nezdinde birebir takiplerini yapıyorlar. En son Antalya Çalkaya’ya mülkiyet problemlerine ilişkin problemi bize getirdiler. Bizde bu probleme ilişkin düzenlemeyi meclisimiz, komisyonumuz görüştü. Görüşülmesine müteakip Çalkaya’da 50 bin vatandaşı ilgilendiren mülkiyet problemini aştık ve vatandaşın tapularını kendilerine verilmesi üzerine sorunu çözdük.” dedi.

Bakan Kurum, vatandaşın istediği dönüşüm projesinin yapılması için bakanlık olarak her türlü teknik ve maddi desteği vereceklerini bildirdi. Antalya’ya kazandırılan millet bahçelerine değinen Kurum, 3’üncü millet bahçesini Antalya Muratpaşa’da yapılacağını kaydetti.

Merkezi alanda millet bahçesi yapımını Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceğini ifade eden Kurum, içinde sosyal kültürel bir alan olacağını belirtti.

Avni Tolunay Mahallesi’nde mülkiyet problemi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: “Bu anlaşmazlığı çözmek suretiyle 5 bin hak sahibinin 2-B’den yararlanabilmesi önünü açıyoruz. 2-B üzerinden Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzce satışını gerçekleştireceğiz. 5 bin vatandaşın mülkiyet problemini halletmiş olacağız. Kaş, Patara, Serik özel çevre korumaları alanında yer alan 2-B arazilerinde aynı şekilde mülkiyet problemlerini aşmak suretiyle 2-B’lerin satışını gerçekleştireceğiz. Burada da 2 bin vatandaşımızı mülkiyet problemlerini çözmüş olacağız. Antalya bir taraftan üniversitemizle çok büyük atılım içerisinde .70 binin üzerinde öğrenci var. Ülkeye büyük katkı sağlıyor. Okuyan öğrencilerin yurt talepleri var. Akdeniz Üniversitesi’nin karşısında yer alan 24 bin kare toki mülkiyetindeki araziyi belediyemize tahsisi yapacağız, buraya da yaklaşık bin 200 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını büyükşehir belediyemiz yapacak. İçinde kültür merkezlerinin, konferans salonlarının olduğu modern bir yurt projesinin gerçekleştiriyor olacağız.” Finike ilçesinde yat limanı projesi olduğunun altını çizen Bakan Kurum, metruk yapıların yıkılarak sosyal kültürel bir alan olması için proje hazırlandığının olduğunu ve onaylayacaklarını söyledi.



Bakan Kurum, “Maddi ve teknik desteği bakanlık olarak vereceğimizi bilmenizi isterim. Elmalı ilçemizde eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekare lokasyon olarak önemli bir yer. Burayı da millet bahçesi yapılmak üzere belediyemize tahsis yapacağız. Önemli bir sorun Antalya için. Gazipaşa Belediyemizin de Koru Kızılın ve Kahyalar mevkiinde turist yatırımların önünü açacak, istihdamı arttıracak bakanlığımızca onaylayarak, turistlik tesislerin yapımı ve imar problemlerin çözüm sürecini hızlandırmış olacağız. Yine Antalya Su Kanalizasyon İdaremiz ASAT’ın Dünya ve İller Bankası ile geliştirdiği 50 milyon Euroluk alt yapı yatırımlar için proje onay süreleri tamamlandı. Bu kredinin onayını Dünya Bankamızdan aldık. Ocak ayında 50 milyon Euroluk yatırım yapmak için ihaleyi gerçekleştirmiş olacağız.” Kepez Fatih Mahallesi’nde 300 gecekondu alanında mülkiyet problemleri olduğunu söyleyen Kurum, mülkiyet problemleri çözmek adına arazilerin satışının yapılacağını belirtti.

