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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor

Bakan Kurum depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulunuyor

Kurum inceleme

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Deprem 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde vatandaşlarla görüşüp bina ve alan incelemesinde bulunuyor. Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı. Mahallede yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, hasarlı bölgeleri daha hızlı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takviye ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.
Bakan Kurum, Abdullah Paşa Mahallesindeki incelemelerin ardından diğer mahallelere geçecek.
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