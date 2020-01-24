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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum deprem bölgesinde...'Kimseyi ağır hasarlı binalara sokmayalım' Haberi

Bakan Kurum deprem bölgesinde...'Kimseyi ağır hasarlı binalara sokmayalım' Haberi

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( MANİSA ) Bakan Kurum deprem bölgesinde..."Kimseyi ağır hasarlı binalara sokmayalım" MANİSA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen çarşamba Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, vatandaşlara gereken desteği vereceklerini belirterek, Manisa Valisi Deniz'e de, "Kimseyi ağır hasarlı binalara sokmayalım, vatandaşları misafir edelim" dedi.
Geçen çarşamba saat 22.22'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretinde Karabörklü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalledeki son durum hakkında bilgi aldı. Hasar tespit çalışmaları ile ilgili olarak, Karabörklü'de dört ağır hasarlı, 10 da hafif hasarlı evin yanı sıra mahalledeki caminin de ağır hasarlı olduğu ifade edildi. Bakan Kurum'a, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de eşlik etti. Bakan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini belirterek, "Canımıza bir şey olmadı ya, en kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Tamiratları yapacağız" dedi.
Bakan Kurum daha sonra hasar gören camiye de ayakkabılarını çıkararak girdi. Burada, yeniden cami inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, mahallede kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, "Hiç merak etmeyin. İhtiyaçları gidereceğiz. Üzülmeyin, merak etmeyin" diye konuştu.
Bakan Kurum, evi ağır hasarlı olan 83 yaşındaki Şefike Uçar'la da sohbet etti. Uçar, Bakan Kurum'a teşekkür ederek gözyaşı döktü. Bakan Kurum daha sonra Vali Deniz'e, "Kimseyi ağır hasarlı binalara sokmayalım. Bu binaları kullanmayalım. Ağır hasarlı binaları yazılı tebliğ edelim" derken, vatandaşlara da "Sizin ikametiniz için gerekeni yapacağız. Sizi bir yerlerde misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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