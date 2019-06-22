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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum'dan gençlere 23 Haziran mesajı - İSTANBUL

Bakan Kurum'dan gençlere 23 Haziran mesajı - İSTANBUL

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakan Kurum'dan gençlere 23 Haziran mesajı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "23 Haziran'da, siyasi tarihimizin en önemli günlerinden, en mühim seçimlerinden birini yaşayacağız. Medeniyetimizin başkenti İstanbul umuzu bu tarihi eşikten seninle birlikte geçireceğiz. Yeni bir destan için, yeni bir 25 yıl için, şarkımızı yeniden söylemek için, haydi oy vermeye, haydi sandıklara"İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gençlere seslenerek, "23 Haziran’da, siyasi tarihimizin en önemli günlerinden, en mühim seçimlerinden birini yaşayacağız. Medeniyetimizin başkenti İstanbul ’umuzu bu tarihi eşikten seninle birlikte geçireceğiz. Yeni bir destan için, yeni bir 25 yıl için, şarkımızı yeniden söylemek için, haydi oy vermeye, haydi sandıklara." ifadelerini kullandı.Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı videoyla gençlerin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Yarın yapılacak seçimin Türkiye siyasi tarihinin en önemli günlerinden biri olduğuna vurgu yapan Kurum, şunları söyledi:"Sevgili İstanbul lu kardeşim, 23 Haziran’da, siyasi tarihimizin en önemli günlerinden, en mühim seçimlerinden birini yaşayacağız. Medeniyetimizin başkenti İstanbul ’umuzu bu tarihi eşikten seninle birlikte geçireceğiz. 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olmasıyla, benzeri olmayan bir başarı hikayesini sen yazdın ve 25 yılın sonunda İstanbul ’u mazideki şanlı konumuna yine sen kavuşturdun.Yarın, Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak, aziz İstanbul ’umuza altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar çevre ve şehircilik alanında yapacağımız birbirinden değerli projelerimizi yine senin sayende hayata geçirecek, yeni bir 25 yılın kapılarını, Binali Yıldırım başkanımızla, ağabeyimizle birlikte yine senin desteğinle açacağız. Yeni bir destan için, yeni bir 25 yıl için, şarkımızı yeniden söylemek için, haydi oy vermeye, haydi sandıklara. İstanbul devam İnşallah."

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