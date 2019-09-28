Bakan Kurum: 'Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz' Haberi

-detaylar



( MUĞLA /SORU-CEVAP) Bakan Kurum: "Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz"-"Bizim uçan göz diye tabir ettiğimiz; emniyetin helikopteriyle, sahil güvenliğimizle havadan karadan denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespitleri yapıyoruz"-"Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere kaçak yapılarla ilgili tespitleri bildiriyorlar. Buna müteakip de kendilerinin kaldırmasını bekliyoruz"-"Kendileri kaldırmadığı takdirde; bugün olduğu gibi. 9 proje bekledi, bugün gördük, imara aykırı yapıların yıkımını gerçekleştirdik"-"Ayderimizi de Uzungölümüzü de koruyacağız, Bodrumumuzu da koruyacağız. Kararlı azimli biçimde yürüteceğiz"-(Cezai işlem uygulaması) "20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır tüm firmalara. Yine bu esnada, yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır"-"Şu an itibariyle 750'ye yakın bu tespitlerde yapı kayıt bölgesini iptal ettik bu bölgelerde. Aralık 2018 öncesi ve sonrasında uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız"-(İstanbul'daki deprem) "34 ilden toplamda 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen bir saat sonra başladılar" -"Bugün sabah 9 raporuyla baktığımızda toplamda 2801 ihbar yapılmış durumda. 2800 ihbara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın incelemesi neticesinde 20 adet sivil binamız ağır hasarlı, 58 adet sivil binamız az hasarlı"-"Biliyorsunuz dün okullarımızı incelemiştik. Okullarımızın incelemesi neticesinde 80 kamu binasının incelendiğini, 53 okulun da incelenip 14 okul için hem eğitime ara verildi.

Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek"-"Hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem sayın cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dediği seferberlikle, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelerle birçok projeyi gerçekleştirdik" MUĞLA



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

