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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir dizi incelemelerde bulundu

-İmara aykırı yapıların incelenmesi

Çevre Temizliği Kaçak Kaçak Yapılaşma Basın Açıklaması Kaçak Yapı 

--Bakan Kurum’un teknede görüntüleri
--Bakan Kurum’un yetkililerden bilgi alması
--Genel ve Detay görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet Bodrum’da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayı ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerine başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla’nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un denetimler sonrasında basın açıklaması yapması bekleniyor. (EK-
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