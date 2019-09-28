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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi - MUĞLA Haberi

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi - MUĞLA Haberi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri - Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi - Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi - İş makinelerinin yıkım çalışmalarıMUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi.

Gesi Yıkım Çalışmaları 

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