Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım işlemlerini denizden inceledi - MUĞLA Haberi
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da incelemeleri - Bakan Kurum'un tekneye binişi ve kıyı bölgesini denetlemesi - Bakan Kurum'un yıkım çalışmasını yürüten ekiple telefonla görüşmesi - İş makinelerinin yıkım çalışmalarıMUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi.
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