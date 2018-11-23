Bakan Kurum: “Alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

-BAKAN KURUM'UN PARTİDE DETAY GÖRÜNTÜLERİ

-BAKAN KURUM'UN KONUŞMASI

-DETAYLAR



( NEVŞEHİR ) - “Bu bölgedeki tüm belediyeleri alacağız” NEVŞEHİR



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Kurum, Nevşehir’in turizm ve tarım alanında kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederken gelecek nesillere daha güzel bir Nevşehir bırakacağız” dedi.

Bakan Kurum, “Bugün Nevşehir’imize Anadolu’daki bu turizm, tarım şehri Nevşehir’imize ziyarette bulunuyoruz. Tabi dün akşam itibarıyla Nevşehir’in sorunlarını, problemlerini hem Valimizden, hem milletvekillerimizden hem de İl Başkanımızdan dinledik. Az önce ilçe, belde belediye başkanlarımız ile toplantı yaptık. Kentsel dönüşüm, millet bahçesi, park, bahçe ve kanalizasyon ile arıtma tesisi, sit alanlarındaki imar durumu, kaçak yapılaşmalara ilişkin her türlü problem ve sorunu dinledik. Tabi Nevşehir bulunduğu konum itibarıyla alanın büyük alan sit alanı. Buna ilişkinde Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz var. Milletvekillerimizle bu bölgenin korunması, güzelleştirilmesi, turizm sektörünün daha ileriye taşınmasına yönelik bir öneri var. Bir alan başkanlığı olma noktasında. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Nevşehir’in bu doğal güzelliklerini ecdadımızın bize emanet ettiği güzellikleri inşallah gelecek nesillere taşıyacağız. Daha güzel bir Nevşehir bırakma noktasında projelerimizi gayretle gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

Bakan Kurum, “Mart seçimleri bizim için çok önemli” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum Mart ayında yapılacak olan seçimleri AK Parti ve Türkiye için son derece önemli olduğunu ifade ederken bu bölgede bulunan tüm belediyeleri almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Bakan Kurum, “Biliyorsunuz önümüzde Mart seçimleri var. AK Parti 1994’te İstanbul’da başlayan serüvenle 2002’de iktidara geldik ve 16 yıldır da bu ülkede lider parti olarak hizmet veriyoruz İnşallah vermeye de devam edeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053, 2073 yılına taşıma noktasında da artık 50 yıllık planları yapıp bizlerde gittiğimizde bizlerde gittiğimizde bizlerin yerine oturan yöneticilerimize, siyasetçilerimize önümüzdeki süreçte de ne yapacağını anlatabilecek bir siyasi politika çizmek istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimler çok önemli. İnşallah Mart seçimlerinde bu bölgedeki tüm belediyeleri Nevşehir Belediyesi ile birlikte almamız gerekiyor. Yaptığımız projeleri anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda teşkilatlarımıza büyük görev düşüyoruz” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum daha sonra ise Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile esnaf ziyaret etti.

