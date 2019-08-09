Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu Haberi

Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu Haberi

Bakan Kurum'un incelemelerinden detay

Deprem Afet Bölgesi Gesi Deprem Bölgesi 

-Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesinden detay
-Bakan Kurum'un camiyi incelemesinden detay
-Vatandaşlardan genel görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem bölgesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi. Bakan Kurum incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesine geldi. Bakana Denizli Valisi Hasan Karahan ve protokol üyeleri eşlik etti. Protokol üyeleri ile birlikte Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremin hasara yol açtığı mahallelerdeki yapılarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum depremden etkilenen vatandaşları Kızılay’ın yemek noktasında ziyaret etti. Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Kurum en kısa sürede yaralarının sarılacağını kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Ayrıca Tutluca mahallesindeki zarar gören bir camiyi de inceleyen bakan kurum ilgili yetkili ve görevlilere de caminin en kısa sürede yıkılması üzerine talimat verdi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı