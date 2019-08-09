Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu Haberi

-Bakan Kurum'un çocuklara hediye vermesinden detay

-Bakan Kurum'un camiyi incelemesinden detay

-Vatandaşlardan genel görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem bölgesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi. Bakan Kurum incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesine geldi. Bakana Denizli Valisi Hasan Karahan ve protokol üyeleri eşlik etti. Protokol üyeleri ile birlikte Çardak ve Bozkurt ilçelerinde depremin hasara yol açtığı mahallelerdeki yapılarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum depremden etkilenen vatandaşları Kızılay’ın yemek noktasında ziyaret etti. Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Kurum en kısa sürede yaralarının sarılacağını kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.



Ayrıca Tutluca mahallesindeki zarar gören bir camiyi de inceleyen bakan kurum ilgili yetkili ve görevlilere de caminin en kısa sürede yıkılması üzerine talimat verdi.

