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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: '21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz' Haberi

Bakan Kurum: '21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz' Haberi

Kurum'un açıklamaları

Jandarma Kaçak Kaçak Yapı İmar Planı 

-detaylar

( MUĞLA ) Bakan Kurum: "21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"-"19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. Ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir"-"Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz"-"8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik. Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar"-"Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük"-"İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı"-"19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk"-"Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz" MUĞLA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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