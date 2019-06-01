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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum: '2023 yılına kadar Beykoz'da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz'

Bakan Kurum: '2023 yılına kadar Beykoz'da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz'

Kurum'un açıklamaları

Eylem Planı Kentsel Dönüşüm Projesi 

-detaylar

( İSTANBUL ) Bakan Kurum: "2023 yılına kadar Beykoz'da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz"- "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek, projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" İSTANBUL

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek, projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

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