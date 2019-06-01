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( İSTANBUL ) Bakan Kurum: "2023 yılına kadar Beykoz'da en az 10 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz"- "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek, projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" İSTANBUL



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek, projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



