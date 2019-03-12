Bakan Kurum: '2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var' - PARİS
Bakan Kurum: "2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var" - PARİS - Gayrimenkul fuarının açılışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları PARİS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarının (MIPIM) açılışında konuştu.
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