Bakan Kurtulmuş: 'Seçim kampanyalarına kan bulaştırıldı' - İSTANBUL Haberi
Bakan Kurtulmuş: "Seçim kampanyalarına kan bulaştırıldı" - İSTANBUL - AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programı - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un konuşması "Seçim kampanyalarına kan bulaştırıldı" - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Bir şenlik havasında Türkiye’nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu, seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu"İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bir şenlik havasında Türkiye’nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu, seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu." dedi. AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı tarafından Güngören Kültür Merkezinde organize edilen bayramlaşma programına katılan Kurtulmuş, ramazanın sıcak ve uzun günlere denk geldiğini ama güzel bir kampanya yürütüldüğünü anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak tutuklandığı dönemi hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"O gün 40 derece ateşle hastaydım. Ona rağmen Pınarhisar'a gittik, Sayın Cumhurbaşkanımızı cezaevine uğurladık, coşkulu bir kalabalık. Öyle bir ortam ki hiçbir ümit yok. 28 Şubat'ın o karanlık günlerinin en ağır gölgelerinin olduğu bir dönemdeyiz. Bırakın böyle iktidar olmayı, başbakan, cumhurbaşkanı bizden çıkarabilmeyi, herhangi bir şekilde iktidarın kıyısından köşesinden yeniden dönüp dönülmeyeceğinin dahi şüpheli olduğu günler. Toplumsal alanın her alanında ağır baskıların var olduğu günler. o günlerden bu günlere geldik. Allah'a hamdolsun."Kurtulmuş, 1961'de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ali Fuat Başgil'in yaşadıklarını ve 2007'deki 367 zorlamasını ve 27 Nisan muhtırasını anlattı.Doğrudan doğruya halkın seçtiği cumhurbaşkanının artık görevde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi bir adım daha ileri, cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçiyoruz. İnşallah 24 Haziran ile yeni modelin ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimiz açık ara birinci çıkaracak. Bu seçim bir adım daha ileri gittik. 100 bin imzayı toplayan cumhurbaşkanı adayı olabildi. Şu anda 3 tane aday 100 bin imzayla aday odu. Bu bizim, bu mücadelemizin sonucudur. İnsanların bir şekilde itibar etmekten korktuğu, çekindiği dönemleri geçirmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu siyasi hareketin adı bugün AK Parti'dir, bu siyasi hareketin esas adı ise milli siyaset geleneğidir. 1. Meclis'teki ikinci grupla birlikte başlayan bir siyasi mücadeledir. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan, Yazıcıoğlu ile devam eden bir süreçtir." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, seçime bir hafta kaldığını hatırlatarak, "Son düzlükteyiz, işin cilasının vurulduğu dönemdir. Tek tek tüm insanlara, hiç ihmal etmeden yeniden ulaşmamız lazım. Herkese anlatmamız gerekiyor. Biz pozitif kampanya yürüttük yapacaklarımızı anlattık. Onların en önemli özelliği negatif kampanya yapıyorlar ve son bir haftada bu negatif kampanyanın dozunu arttıracaklar. Bunun bizim lehimize olduğunu unutmayın." dedi. Daha Sonra AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığına geçen Kurtulmuş burada da partililerle bayramlaştı.Kurtulmuş, bu seçim döneminde insanların önceki yıllara kıyasla huzur içinde bir zaman geçirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Ne yazık ki iki gün evvel Suruç'ta ortaya çıkan saldırı, parti mensuplarımıza bazı HDP'liler tarafından yapılan saldırı sonucu son derece elim bir olay ortaya çıktı. Sayın milletvekili adayımız Yıldız’ın kardeşi vefat etti ve ayrıca bu olayda ölen başka insanlar da oldu, 10'un üstünde insan da yaralandı. Böylece bir şenlik havasında Türkiye’nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu, seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu. Biz siyasetin kanla kinle nefretle gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Siyaset sözü güçlü söyleme meselesidir. Sözü güçlü olanın silahla, bıçakla, saldırıyla, sopayla iş olmaz, söyleyecek sözü olmayanların ya da art niyetli olarak bu memleketin İnsanları arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir, sopaya başvurmak. Dolayısıyla bu olayı bu olayı ortaya çıkaran bu saldırgan tutum içerisindeki kişileri kurumları bölücü terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları burada çok açık bir şekilde bir kere daha kınadığımızı ifade ediyorum. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum, Allah yaralılara şifalar versin. Eşit ve özgür yurttaşlar olarak siyasetin bu imkanları arttıkça bundan rahatsız olan bazı çevrelerin eski dönemlerde olduğu gibi siyasetin üzerinde silahla, korkuyla baskı yapmaya çalışmalarına Türkiye müsaade etmeyecektir. Asla, vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtmasına karşı silah, tehdit ve şantaj günlerine Türkiye geri dön dönmeyecektir."