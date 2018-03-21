Bakan Kurtulmuş Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı - KASTAMONU
- Yürüyüşten detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan detaylar - Kurtulmuş'un vatandaşlara fidan dağıtması - Kurtulmuş'un ve protokolün vatandaşlara pilav dağıması - DetaylarNevruz Bayramı kutlanıyor - Kastamonu 'da, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Yürüyüşe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, vatandaşlara fidan dağıttıKASTAMONU (AA) - Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Kastamonu 'da, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Türk Cumhuriyetleri'ne bağlı kentlerden birinin her yıl kültür başkenti ilan edilmesinin ardından yıl boyu sürecek etkinlikler, 21 Mart'ta nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor.Bu kapsamda 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da nevruz ateşinin yakılmasıyla etkinlikler başlatıldı.Kutlamaların ardından Bakan Kurtulmuş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile 18 ülkenin temsilcisi, Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe geçti.Yöresel kıyafetleri ile yürüyüşe katılan ülkelerin temsilcileri zaman zaman dans edip türküler söyledi.
Kışla Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, vatandaşlara fidan dağıttı. Bakan Kurtulmuş, daha sonra yürüyüşe katılanlara pilav ikramında bulundu.