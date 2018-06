Bakan Kurtulmuş: 'Millet kıraathanelerinin en önemli sağlayacağı sonuçlardan birisi de Türkiye’deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacaktır' Haberi

--Genel ve detay



ANKARA



- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin Türkiye’de okuma oranlarını artıracağına işaret ederek, “Millet kıraathaneleri Türkiye’nin her tarafında cıvıl cıvıl işleyen gençlik merkezleri, kültür merkezleri haline gelecek ve son derece canlı kültür muhitleri oluşturmuş olacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezini ziyaret ederek, halk kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek üzere düzenlenen kütüphane programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, daha sonra Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile birlikte, ilçe halk kütüphanesinde, 24 Haziran seçimlerinin önemli gündem maddelerinden birisi haline gelen millet kıraathaneleriyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye’nin her yerinde, önümüzdeki dönem itibariyle, millet kıraathaneleri üzerinden muazzam bir okuma seferberliği başlayacağını belirten Kurtulmuş, millet kıraathanelerinin en güzel sonuçlarından birisinin Türkiye’deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacağını söyledi.



"Bakanlığımız bunu Türkiye’de uyguluyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet kıraathaneleri olarak isimlendirdiği uygulamayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı yerel yönetimlerin Türkiye çapında uyguladıklarını dile getiren Bakan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Zeytinburnu Belediyesi Kütüphanesi ile örnek olarak gösterdiği fevkalade önemli bir kültür hizmetini Türkiye’nin her yerinde yurttaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı il halk kütüphanelerinin tamamının gece saat 23.00’a kadar açık olduğunu ve Beyazıt Kütüphanesinin ise 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, öğrencilerin çay, çorba içebilecekleri, poğaça ve simit ile karınlarını doyurabilecekleri, uzun saatler boyunca orada kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, karşılıklı müzakerelerde bulabilecekleri ortamları sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Kütüphaneciliği bir muhit işi olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu mekanların sadece kitapların tozu raflarda durduğu ve insanların onlara baktığı mekanlar olmadığını ifade etti.

Türkiye’deki bütün kütüphaneleri yaşayan kütüphaneler haline getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz kütüphanelerde kitaplarını okurken, dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmeden, sıkıldıkları zaman çaylarını rahatlıkla içebilecekleri bir ortamı kendilerine sunmaya gayret ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisini de Esenyurt Belediyemizin kütüphanesinde görüyoruz. Bu kütüphanede, gece saat 23.00’a kadar, öğrencilerimiz yoğun bir şekilde üniversiteye hazırlanıyorlar.” "Kültür, sanat, edebiyat ve kitap konuşulacak" Türkiye için bunun önemli bir başlangıç olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, bu uygulamayı bütün semtlere yayacaklarını dile getirerek, bir modele dönüştüreceklerini ve yaşayan kütüphaneler halinde kültür ve sanat etkinliklerinin de içinde olduğu bir millet kıraatanesi haline getireceklerini bildirdi. Millet kıraathanelerinin insanların toplanma, sohbet etme, buluşma yerleri haline geleceğini sözlerine ekleyen Kurtulmuş, buraların kültürün, sanatın, edebiyatın ve kitabın konuşulduğu mekanlar haline geleceğini ve gençlerin de sokağın dağınıklığından, hatta sokaktaki bir takım zararlı akımlardan korunmuş olacağını hem de çalışma imkanları ile kültürel birikimlerinin artırılmasının sağlanacağını dile getirdi. "Millet kıraathanelerinin en önemli sağlayacağı sonuçlardan birisi de Türkiye’deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacaktır" Türkiye’nin basılı kitap bakımından dünyada sıralamaya giren bir ülke olduğunu, ancak kitap okuma oranları bakımından dünyada önde olan ülkelerden birisi olunmadığını da belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: “Türkiye’nin bu gelişmişlik seviyesinde kitap okuma oranlarını da yükseltmemiz lazım. Millet kıraathanelerinin en önemli sağlayacağı sonuçlardan birisi de Türkiye’deki kitap okuma oranlarının çok yukarıya çıkarılması olacaktır. Bu örnekler Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden Türkiye’nin her yerinde arttırılacak. Önümüzdeki dönemde millet kıraathaneleri Türkiye’nin her tarafında cıvıl cıvıl işleyen gençlik merkezleri, kültür merkezleri haline gelecek ve son derece canlı kültür muhitleri oluşturmuş olacağız.” (PLN-