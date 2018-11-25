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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Koca, Sabahattin Aydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı - SAKARYA

Bakan Koca, Sabahattin Aydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı - SAKARYA

- Sağlık Bakanı Koca'nın camiye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tabuta omuz vermesi - Bakanın kentten ayrılması Sağlık Bakanı Koca, Sakarya 'da - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Aydın'ın Sakarya 'daki cenaze törenine katıldıSAKARYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi Fatma Aydın'ın Sakarya 'daki cenaze törenine iştirak etti.Akciğer kanseri tedavisi gören ve İstanbul'daki evinde 84 yaşında yaşamını yitiren Fatma Aydın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine katılan Bakan Koca, Sabahattin Aydın'a taziyelerini iletti.Törende, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan ile vatandaşlar yer aldı.Aydın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Karya 

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