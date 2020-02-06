Bakan Koca: “ Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu” Video



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da toplam hastanelere başvuran hasta sayısının 179 kişi olduğunu belirterek, “Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu” dedi.

Van’da yaşanan çığ faciasının ardından kente gelerek hastanelerdeki yaralıları ziyaret eden Bakan Koca, ilgililerden bilgiler aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki ziyaretinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Bakan Koca, burada da yaralıları ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Şu an Van’da yaşanan felaket nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan hastalarımızı ziyaret etmek için buradayız. Hem üniversite hem burada yatan hasta sayımız 47 kişidir. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız da 6 kişidir. Takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumunun iyi olduğu, durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını ve 4 hastamıza ameliyat yapıldığı ve 4 hastamıza da müdahale yapıldığı, bu anlamda takibi yapılan hastalarımız için herhangi bir sorun olmadığını, kritik bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim” dedi.

"Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu" İstanbul’daki uçak kazasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Bunun dışında İstanbul’da ise toplam hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişidir. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı ve genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik veya ağır olan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. İstanbul Pendik'te ise metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğu ve genel olarak 4 hastamızın kritik bir durumunun olmadığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

(MSA-MÇ-Y)



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