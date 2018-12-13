Bakan Koca: '(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik' - ANKARA Haberi
Bakan Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik" - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı.Sağlık Bakanı Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."Sağlık Bakanı Koca, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi.