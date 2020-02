--sağlık bakanı açıklama

--Uçaktan tüm detaylar



( ANKARA ) Bakan Koca:"Biz bu getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bütün ekipmanları hazır bir şekilde olan bir hastanemizi organize ettik"- Sağlık Bakanlığı tüm birimleriyle harekete geçti gelenler 14 günlük karantina altında kalacak ANKARA



- Çin’in kabus kenti Wuhan’dan 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi kurtararak geri gelen A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağı 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi" Çin’de Corona virisünün çıktığı kabus şehir Wuhan’dan 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi tahliye etmek için giden A400 M tipi Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağı yurda dönüş yaptı. Etimesgut askeri Havaalanı’na iniş gerçekleşti. Türkiye Çin’den getirilen kişiler için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, tedbirler en üst seviyede tutuldu. Vuhan Havalimanı’nda bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edildi. Yolculara özel kıyafetler giydirildi. Sadece yolcular değil, uçuş ve sağlık ekibi de önlem amaçlı o kıyafetlerden giydi. Uçağa binen herkes maske taktı ve maskeler nemlendikçe değiştirildi. Türkiye'ye getirilen vatandaşlarda virüs yok ancak bakanlık tedbiri elden bırakmayacak ve 15 günlük kuluçka süresi göz önüne alınarak vatandaşlar karantina altına alınacak. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her bir kişiye ayrı pakette verilerek gıda ihtiyaçları giderildi. Bunların atıkları her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konularak tıbbı atık şeklinde imha edilecek. Uçakta aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına da izin verilmedi. Uçak inip belirlenen noktaya geldiğinde askeri personel ve sağlık görevlileri geçirgen olmayan koruyucu elbiseyle güvenlik önlemlerini alarak Çin'den gelen hastaları tek tek uçaktan indirerek ambulanslara bindirip Zekai Tahir Hastanesine gönderdi. Ardından askeri personelleri uçağı dezenfekte etti. Uçağı dezenfekte eden personel daha sonra kendileri için ayrılmış özel çadırlara geçerek 4 aşamalı temizlik işleminden geçti. Sağlık Bakanı Fahretin Koca ise uçak piste indiği sırada açıklamada bulunarak, "Bugün uçakla ülkemize vatandaşlarımızı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı kuvvetlerine ait bir ambulans uçağa dönüştürülen uçakla dün öğlen saatlerinde hareket etmişti. Özellikle bilim kurulumuzun da önerileri doğrultusunda bir iki akademisyen hocamızdan oluşan Sağlık ekibi ile birlikte yola çıkılmıştır. Toplam 42 yolcunun geldiğini ve aileleleriyle birlikte 32 Türk vatandaşımızın, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 40 kişi getirilmiş oldu. Yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi.

Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da uçakta kendileri ile telefonla görüşmesi yaptım . Kendilerinin var olan yolcularımızın hiçbirisinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını herhangi bir şüphenin olmadığını bütün vatandaşlarımız ve kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler. Ayrıca komutan, asker, pilot arkadaşımıza görüştüm pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını sağlıklı olduklarını özellikle ifade ettiler. Biz bu getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bütün ekipmanları hazır bir şekilde olan bir hastanemizi organize ettik. Bildiğiniz gibi sabah da açıklamıştım bu hastanemiz Zekai Tahir Hastanemiz olduğunu dünyanın bugüne kadar şu an bildiğimiz hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda bizim her hastayı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı bilim kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu durumun tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı planlandı. Burada özellikle hizmet verecek sağlık personelimiz içinde bütün tedbirler alınmış oldu. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştık. Bugüne kadar Korona virüs tanısı olan hastamız olmadı.İstanbul Üniversitesinde kanı alınan 6 yaşındaki Çin vatandaşının sonucu çıktı ve negatif olduğunu duyuralım"ifadelerini kullandı.



loading...