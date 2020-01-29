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( ELAZIĞ ) Bakan Koca: "Başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu. Bu dönemde hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz"-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:-"Çadır ve konteyner bölgelerinde ısıtmak için kullanılan yakıtlara ve karbonmonoksit yakıtlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:-"Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum toplam 58 yıkık binamız, 234 bağımsız bölümden oluşuyor. 568 ağır binamız ve 531 de orta hasarlı binalarımız var. acil yıkılması gereken 115 binamız var"-"Malatya’da son durum, toplam 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı toplamda 5 bin 800 bağımsız bölüm ve 20 tane de acil yıkılacak binamız mevcut" ELAZIĞ



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.





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