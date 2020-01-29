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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Koca: 'Başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu. Bu dönemde hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz'

Bakan Koca: 'Başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu. Bu dönemde hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz'

Bakan Koca ve Kurum'un açıklamaları

Karbonmonoksit Basın Toplantısı Toplantı Hasar Tespit Hasarlı Bina 

-detaylar

( ELAZIĞ ) Bakan Koca: "Başvuru sayısından taburcu ettiğimiz hasta sayısı bin 543 oldu. Bu dönemde hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz"-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:-"Çadır ve konteyner bölgelerinde ısıtmak için kullanılan yakıtlara ve karbonmonoksit yakıtlarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:-"Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarındaki durum toplam 58 yıkık binamız, 234 bağımsız bölümden oluşuyor. 568 ağır binamız ve 531 de orta hasarlı binalarımız var. acil yıkılması gereken 115 binamız var"-"Malatya’da son durum, toplam 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı toplamda 5 bin 800 bağımsız bölüm ve 20 tane de acil yıkılacak binamız mevcut" ELAZIĞ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

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