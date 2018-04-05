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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kaya, şehit evi ve çocuk evini ziyaret etti

Bakan Kaya, şehit evi ve çocuk evini ziyaret etti

Bakan kaya şehit ailesi ziyaret

Başsağlığı Üvey Anne Toplantı Satranç Şehit Ailesi 

-şehit evi detay
-Bakan Kaya’nın aileye bayrak vermesi ve bayrağı öpmesi
-Bakan Kaya çocuk evi ziyaret
-çocuk evinde kalan çocuklarla sohbet

( HATAY ) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın ailesini ziyaret etti HATAY

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın ailesini ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve toplantı için Hatay'a gelen Bakan Kaya, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın ailesini ziyaret ederek şehidin babası Mustafa Sami ile üvey annesi Meryem Demiral'a başsağlığı diledi. Kaya, şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Şehit Babası Mustafa Sami Demiral ise her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra şehit evinde okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Bakan Kaya, şehidin ailesine Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı alan şehidin üvey annesi Meryem Demiral, “Vatan sağ olsun" dedi.
Bakan Kaya, şehit Hasan Demiral’ın 5 yaşındaki en küçük kardeşi Kerem'e de çeşitli oyuncaklar hediye etti. Bakan Kaya, aynı mahalledeki çocuk evinde kalan kızları da ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Kaya, ziyaretinde kızlara satranç takımı hediye etti.
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