Bakan Kaya, otizmli çocuklar ve aileleri birlikte yürüdü Haberi

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( İSTANBUL )- Bakan Kaya’dan engelli vatandaşlara atama müjdesi İSTANBUL



- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2 Nisan dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri kapsamında Gülhane parkında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte açıklama yapan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılı içerisinde 5 bin engelli vatandaşın atamasının yapılacağını söyledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2 Nisan dünya otizm farkındalık günü etkinlikleri kapsamında Gülhane parkında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanatçısı Mustafa Ceceli, Galatasaray ikinci Başkanı Ahmet Şenkal, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve sanatçısı Mustafa Ceceli, otizmli çocuklarla birlikte gökyüzüne balon bıraktı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Bizler otizmi baş edilmez olarak görmeyeceğiz. Sevgiyle, eğitimle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için katkı sunmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak otizmle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ailelerimize öğreteceğiz. Her çocuk sadece var olduğu için sevilmeyi hak eder. Kimse dünya tesadüfen gelmez. Biz sevginin gücüne inanarak her engeli aşacağız” dedi.

Otizmli çocukların ailelerine de destek verdiklerini belirten Bakan Kaya, “Otizmli kardeşlerimiz başta olmak üzere engelli bireylerimize yönelik sosyal yardım ve hizmetlerde artık çalmadığımız kapı, ulaşmadığımız tek bir birey kalmasın diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için yoğun mücadele veriyoruz. Hükümetlerimiz döneminde engelli bireylere pozitif ayrımcılığı sapladık. Bu kapsamda 1500 maddelik engelliler kanunu yaptık. Otizm ile mücadelede ailelerimizi yalnız bırakmadık. Erken tanı ile birlikte çocuklarımızın hayatına katkı sunan eğitim vereceğiz. Çocuklarımızı toplumdan dışlamadan özel eğitim ve kaynaştırma programları ile birlikte destekliyoruz. Özel eğitimden faydalanmak için gereken engelli oranını yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüldü. Yine 2002 yılında özel eğitim ile desteklenen rakam 53 binken bugün 350 binlere çıkardık. YÖK’ün aldığı kararla özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programların yüzde 10’unu artık engelli kardeşlerimize kontenjan olarak ayrılıyor” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Bakan Kaya, engelli vatandaşlara müjde verdi. 2018 yılı içerisinde 5 bin engelli vatandaşın memur ataması yapılacağını belirten Bakan Kaya, “Bu Çarşamba günü 2500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Engelli istihdamında hükümetimiz döneminde çok güzel çalışmalar yapıldı. Biz iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777 iken bugün 52 binin üzerine çıktı. Bu yıl içerisinde 5 bin engelli vatandaşımızın istihdamı yapılacak” dedi.

Yürüyüşe katılan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ise, “1 milyon 140 bin otizmli kardeşimiz var. Bu durumdan 4,5 milyon aile ferdi etkileniyor. Bu bireyler eğer doğru eğitilir ve otizm farkındalığı yaratılırsa dünyaca ünlü bilim adamları ve sanatçılar gibi neden olunmasın” diye konuştu.



