Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kaya, Mehmetçikle buluştu - KİLİS

Bakan Kaya, Mehmetçikle buluştu - KİLİS



: - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etmesi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın askerlerle toplu fotoğraf çekimiKİLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis 'te Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.Kaya'yı karakola gelişinde Vali Mehmet Tekinarslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil karşıladı.Bakan Kaya, Vali Tekinarslan'dan, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.Daha sonra karakolun şeref defterini imzalayan Kaya, askerlerle de bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı