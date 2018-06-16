Bakan Kaya: 'Kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz' - İSTANBUL
Bakan Kaya: "Kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz" - İSTANBUL - Detaylar - Bakan Kaya'nın konuşmasıBakan Kaya, İstanbul 'da - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bugüne kadar 45 binin üzerinde kurum bakımımızdaki çocuğumuza istihdam sağlamış bir ülkeyiz. 3 - 4 ay önce kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz. Bize emanet verilen bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kurum bakımındaki 14 binin üzerindeki çocuğumu kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Ben onların anneleriyim" - "Yakın zamanda yaptığımız bir düzenlemeyle artık bizim kurum çocuklarımız kendi mesleklerinde atama hakkına da sahip oldu"İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugüne kadar 45 binin üzerinde kurum bakımımızdaki çocuğumuza istihdam sağlamış bir ülkeyiz. 3 - 4 ay önce kurum bakımımızdaki 2 bin 500 çocuğun atamasını yapmış bir ülkeyiz. Bize emanet verilen bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kurum bakımındaki 14 binin üzerindeki çocuğumu kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Ben onların anneleriyim." dedi. Kaya, Kağıthane ve Sarıyer’de Sivas’ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı ve Söbüler köyleri derneklerince düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.Burada vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, iyi bir bayram geçirmelerini temenni eden Kaya, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.